Bischof überraschte zum Jubiläum mit neuer Glocke

Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Kirchenbänke in Stinatz am Sonntag. An die 500 Gläubige waren gekommen, um beim Besuch des Bischofs und der Segnung der renovierten Kirche dabei zu sein. „Es war eine sehr schöne Liturgie und eine wohl einzigartige Messe“, freut sich Jahns. Die Erneuerung des Gotteshauses kostete rund 900.000 Euro.