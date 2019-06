Beinahe in Pool ertrunken: Mädchen (3) reanimiert

Das Kind war in Begleitung ihrer Mutter und Geschwister sowie von Bekannten im Walgaubad in Nenzing (Bezirk Bludenz) gewesen. Es hatte sich gegen 18.30 Uhr ohne Aufsicht und Schwimmhilfen in den Kinderbereich des Schwimmbeckens begeben, geriet dann aber in einen Bereich, in dem es nicht mehr stehen konnte.