Ekrem Imamoglu: Polit-Star fordert Erdogan heraus

Imamoglu ist im Istanbuler Stadtteil Beylikdüzü aufgewachsen, in dem viele religiöse und konservative Zuwanderer von der Schwarzmeerküste leben. In dem Viertel am Westrand der Metropole begann der passionierte Amateurfußballer auch seine Laufbahn in der Baufirma seiner Familie. Als er 2014 zum Bezirksbürgermeister von Beylikdüzü gewählt wurde, erwarb er sich rasch einen Ruf als lösungsorientierter Politiker.