Wäschekorb in Fürnitzer Wohnung begann zu brennen

Kurz vor Mitternacht kam es im Badezimmer der Wohnung in Fürnitz zum Feuer. Der in der auf der Waschmaschine abgestellte Wäschekorb hatte aus noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen! Die 42-jährige Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Feuers alleine in der Wohnung befand, alarmierte sofort die Feuerwehr.