Heftiges Beben zwischen Indonesien und Australien

Ein schweres Seebeben der Stärke 7,7 im Meer zwischen Indonesien und Australien am Montag hat nicht nur die Bandasee erschüttert, sondern war auch in der australischen Stadt Darwin mehr als deutlich zu spüren. Mehrere Gebäude wurden geräumt, nachdem nach örtlichen Medienberichten verschiedene Bürogebäude und Hotels der Stadt an der Nordküste erschüttert worden waren. Laut ABC wurden die Erschütterungen auch in anderen Städten wie Maningrida und Katherine gemessen, die mehr als 300 Kilometer von Darwin entfernt liegen. Eine Tsunamiwarnung war nicht ausgegeben worden.