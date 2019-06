Posen und schmusen: Ronaldo im Urlaubsglück

Mit seiner Familie urlaubt der Superstar derzeit an der französischen Riviera. Stilecht mit Privat-Yacht, versteht sich. Per Rutsche ins Meer, sein Sixpack präsentieren oder mit der Herzdame knutschen - alles wird für Instagram dokumentiert und veröffentlicht. Den Fans gefällt‘s: 7,5 Millionen Likes für das Zur-Schau-Stellen seinerMuckis, knapp 6,5 Millionen Likes (in neun Stunden) für das Schmuse-Foto im Whirlpool.