Argentinien schafft’s doch noch ins Viertelfinale!

Argentinien hat bei der Copa America in Brasilien ein peinliches Ausscheiden in der Gruppen-Phase gerade noch einmal abgewendet! Im letzten Gruppen-Spiel setzte sich der zweifache Weltmeister am Sonntag in Porto Alegre gegen die Gastmannschaft Katar verdient 2:0 (1:0) durch. Ein frühes Tor von Inter-Stürmer Lautaro Martinez (4.) und ein später Treffer von Sergio Aguero (82.) brachten Lionel Messi und Co. den Sieg.