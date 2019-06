Irre! Unbekannter schoss in Oetz auf Wohnhaus

In der gegenständlichen Wohnung hielt sich zum Tatzeitpunkt eine 61-Jährige in einem anderen Zimmer auf, als sie einen Knall hörte. Bei einer sofortigen Nachschau konnte sie das Einschussloch im Badezimmerfenster feststellen. Im Haus konnte ein Bleiprojektil (Kaliber 8-9mm) sichergestellt werden. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizei in Oetz erbeten.