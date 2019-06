Der harte Wettkampf um den Champion-Titel im Wald

Am Wochenende wurde der Holzplatz der Firma Wildau in Ottnang am Hausruck zum Austragungsort für den Landesentscheid Forstwirtschaft. „Im Finale stellten die besten vier Mädchen und acht Burschen ihr Können mit der Motorsäge unter Beweis“, sagt Claudia Humer, Mitorganisatorin und Moderatorin.