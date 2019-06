Begeisterung für Pläne zu neuem Salzach-Ufer

„Ich bin absolut dafür, das Ufer viel mehr zu beleben. Ich wohne erst seit ein paar Monaten in Salzburg, bin aber oft hier an der Promenade und lerne oder treffe mich mit Freunden. Ich glaube, das würde vor allem von den jungen Leuten echt gut angenommen werden“, erzählt Anton (25). Ähnlich sieht das auch Thomas (22), aus Salzburg: „Ich finde nicht, dass das bisherige Freizeit- und Erholungsangebot entlang der Salzach wirklich gut ist. Vor allem Sitzflächen direkt am Ufer wären super“. Man wolle auch näher am Wasser sein, hieß es von einem Passanten: „Ich würde so eine Veränderung auf jeden Fall begrüßen, man fühlt sich bisher nirgends wirklich nah am Wasser“, erzählt Christoph (46).