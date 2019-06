Mann im Ehebett erstochen - Frau musste zusehen

Laut Mitteilung soll der Mann am Samstagvormittag um kurz vor 8 Uhr durch eine offene Terrassentür in das Haus des Opfers in Paderborn in Nordrhein-Westfalen eingedrungen sein und auf den im Bett liegenden, gerade erst erwachten 50-Jährigen mit einem Jagdmesser eingestochen haben. Das Opfer sei an den Folgen der Messerstiche verblutet, wie eine Obduktion ergeben habe, berichteten die Ermittler am Sonntag.