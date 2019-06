Österreich bringt Deutsche nur knapp NICHT zu Fall

Teamchef Werner Gregoritsch hatte vier Umstellungen gegenüber der 1:3-Niederlage gegen Dänemark am Donnerstag vorgenommen. Neu in die Elf kamen Maximilian Ullmann, Dejan Lubicic, Husein Balic und Sasa Kalajdzic, weichen mussten dafür Sandro Ingolitsch, Ivan Ljubic, Mathias Honsak und Marko Kvasina. Marco Friedl rückte von links hinten auf die rechte Außenverteidigerposition. Die Wechsel zeigten auch Wirkung, denn Österreich präsentierte sich viel stärker als gegen Dänemark. Das Team war von der ersten Minute an präsent, aggressiv in den Zweikämpfen und auch mutig nach vorne. Über Ullmann lief in der 6. Minute der erste Vorstoß, in der 13. Minute verpasste Kalajdzic in der Mitte einen scharfen Stanglpass.