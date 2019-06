Seniorenheim Nonntal ist das neue „Flaggschiff“

700 Bewohner und an die 600 Mitarbeiter

In den sechs Seniorenwohnhäusern der Stadt Salzburg gibt es rund 700 Plätze. Ein Drittel davon wird als Hausgemeinschaftsmodell betrieben. Dieses wurde 2015 in Hellbrunn eingeführt und hat sich seitdem bewährt. Die Bewohner können so ein Stück Alltag leben und verbringen die Zeit mit sinnvollen und vielen unterschiedlichen Aktivitäten. 600 Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen kümmern sich um die Salzburger Senioren.