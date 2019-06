Die Bürger erheben sich jetzt auch im Außerfern

„Wieder eine Saison, in der nichts geschieht“

Wer nun glaubte, man habe ausreichend Messdaten gesammelt, der irrte: Der Landtag beschloss, vom Mai bis Oktober 2019 Verkehrszählungen und Lärmmessungen an diversen Motorradstrecken auf ganz Tirol auszudehnen. Fritz Gurgiser kann darüber nur den Kopf schütteln: „Wieder eine Saison, in der nichts geschieht. Darum sind wir heute hier.“ Über 300 Radfahrer nutzten den verkehrslosen Tag am Hahntennjoch. Allerdings wurden sie und die Versammlung nicht von allen gerne gesehen: Ihnen wurde auf der Strecke nicht Rosen, sondern Reißnägel (!) gestreut. LHStv. Felipe verurteilte den Event nicht: „Das Versammlungsrecht hat Verfassungsrang. Ein Sonntagsfahrverbot für Motorräder wird zurzeit von der zuständigen Abteilung geprüft.“