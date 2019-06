Pensionisten könnten bei Fachkräftemangel helfen

Was tun mit mehr gesunden Jahren?

Hier setzt Pühringer an: „Es muss die Frage gestellt werden, welche Chancen in dieser erhöhten Lebenserwartung mit mehr gesunden Jahren für die Gesellschaft liegen!“ Das reiche von einer Stärkung des Arbeitsmarktes mit vernünftigen Altersarbeitsmodellen bis hin zu den großen Leistungen, die die „Babyboomer“ in das Ehrenamt einbringen können.