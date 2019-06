Wieder Hickhack um „Islam“ im Zeugnis

Kurz vor Schulschluss kam es nun zum Kompromiss, wie Bildungsministerin Iris Rauskala gegenüber „Österreich“ am Sonntag bestätigte. Ab sofort steht wieder „Islam“ in den Zeugnissen - mit Zusätzen wie „IGGÖ“ bzw.„SCHIA“ (Schiiiten) - oder nur „ALEVI“ (Aleviten) für die Ausrichtung. Haken an der Sache: Das Kultusamt teilte dies erst Anfang der Woche dem Bildungsministerium auf dem Dienstweg mit. Zu diesem Zeitpunkt fanden in den östlichen Bundesländern bereits die Notenkonferenzen statt. Am 18. Juni wurden die Bildungsdirektionen informiert, am 19. folgte ein Rundschreiben des Ministeriums.