BRONZE! Auer überrascht im Rad-Straßenrennen

Österreich hat am dritten Tag der Europaspiele in Minsk die erste Medaille gewonnen! Daniel Auer holte sich überraschend im Rad-Straßenrennen Bronze. Der 24-jährige Steirer musste sich am Sonntag nach 180 Kilometern nur dem Italiener Davide Ballerini und dem Esten Alo Jakin geschlagen geben. Wie Jakin hatte Auer 16 Sekunden Rückstand.