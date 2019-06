Pflegeversicherung: ÖVP stößt auf breite Ablehnung

Derzeit gibt der Staat fünf Milliarden Euro für die Pflege aus - und dieser Betrag wird bald rapide steigen, denn bis 2028 wird es um ein Drittel mehr Pflegebedürftige geben. Um all das künftig auch bezahlen zu können, hat sich die ÖVP am Wochenende für eine Pflegeversicherung ausgesprochen. In Deutschland gibt es dieses Modell bereits seit dem Jahr 1995. Die Beiträge werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bezahlt - analog zur Sozialversicherung in Österreich.