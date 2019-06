Schwab verpasst als München-3. seinen 1. Tour-Sieg

71 Schläge am Schlusstag bedeuteten für den Steirer letztlich einen Gesamtscore von 13 unter Par und zwei Schläge Rückstand auf die beiden Führenden. Schon im Mai in Dänemark war Schwab als Dritter ganz am Ende des Feldes mit Siegchancen in die letzte Runde gegangen, den Titel dort hatte sich dann aber Landsmann Bernd Wiesberger gesichert. Der Burgenländer zeigte diesmal am Schlusstag im GC München Eichenried seine Zuckerseite und glänzte mit einer 65 und damit der besten Runde des Tages. „Ein sehr versöhnlicher Abschluss meiner Woche hier in München. Ich habe den ganzen Tag sehr solide gespielt und meine Runde genießen können“, sagte der Oberwarter, der kommende Woche pausiert, während Schwab in Andalusien aufteet. Danach geht es weiter bei den Links-Turnieren in Irland und Schottland.