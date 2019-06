Überragend! Konrad beendet Tour de Suisse als 3.!

Konrad war mit acht Sekunden Vorsprung auf Benoot und neun auf Hirt in die schwere Schlussetappe über 3000 Höhenmeter gegangen. Der Profi von Bora-hansgrohe ließ sich von dem Duo nicht abschütteln und kam gemeinsam mit seinen zwei Konkurrenten als Etappen-Neunter mit 2:15 Minuten Rückstand auf den britischen Tagessieger Hugh Carthy (Education First) ins Ziel. Im Kampf um den Rundfahrtsieg verteidigte Bernal seine Führung sicher und unterstrich damit seine Rolle als Mitfavorit bei der am 6. Juli startenden Tour de France. Der 22-Jährige kam unmittelbar hinter seinem Verfolger Rohan Dennis als Dritter ins Ziel und sicherte sich den Gesamtsieg mit 19 Sekunden Vorsprung auf den australischen Zeitfahr-Weltmeister. Konrad lag in der Endabrechnung 3:04 Minuten hinter Bernal, knapp vor Benoot (+3:12) und Hirt (+3:13). Nach Platz sieben beim Giro d‘Italia 2018 und der Baskenland-Rundfahrt 2017 schaffte der starke Kletterer nun erstmals bei einer großen Rundfahrt den Sprung unter die Top-3.