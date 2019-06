Australierin Barty erstmals Nr. 1 bei den Damen!

Barty, die mit dem 6:3, 7:5 ihrer deutschen Doppelpartnerin Julia Görges den achten Turnier-Erfolg versagte, löst im kommenden Ranking die Japanerin Naomi Osaka nach 21 Wochen an der Spitze ab - und könnte in Wimbledon den nächsten Meilenstein setzen. „Du träumst schon als Kind davon - dass es dann aber wahr wird, ist unglaublich“, sagte Barty nach ihrem sechsten Turnier-Gewinn auf der WTA-Tour. Ihr Ziel in diesem Jahr seien eigentlich die Top-10 gewesen. „Es ist eine unglaubliche Reise für mich und mein Team“, meinte sie auch im Hinblick auf ihre Rückkehr nach einer Auszeit: „Wir sind vor dreieinhalb Jahren ohne Ranking gestartet.“