Enttäuschender Judo-Tag in Minsk: Polleres nur 7.!

In dem als EM zählenden Wettkampf besiegte sie in der Gewichtsklasse bis 70 kg nach einem Freilos die Portugiesin Barbara Timo im Golden Score, musste sich um den Pool-Sieg aber ihrerseits der Polin Daria Pogorzelec im Golden Score geschlagen geben - und in der Hoffnungsrunde der Schwedin Anna Bernholm mit Ippon beugen. Alle anderen ÖJV-Kämpfer scheiterten in der Pool-Phase. Magdalena Krssakova musste sich nach einem Freilos in der Klasse bis 63 kg der Britin Alice Schlesinger geschlagen geben, Kathrin Unterwurzacher unterlag in derselben Kategorie zum Auftakt der Israelin Inbal Shemesh.