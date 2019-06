Novak verpasst in Ilkley zweiten Challenger-Titel

Dennis Novak hat an der Tür zu den Top-100 der Tennis-Welt angeklopft, noch aber ist ihm nicht aufgemacht worden! Am Sonntag unterlag der 25-Jährige im Finale des mit 137.560 Euro dotierten Rasen-Challengers von Ilkley bei Leeds dem Deutschen Dominik Köpfer 6:3, 3:6, 6:7(5) und verpasste zwei Monate nach seinem Premierentitel in Taipeh den zweiten Triumph auf der Serie.