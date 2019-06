Magdalena Lobnig errudert in Posen den 2. Platz!

„Die Strecke hier in Posen scheint mir echt zu liegen. Ich bin echt total glücklich, dass ich mich mit Silber auf die Heimreise mache, aber ein wenig zum Ärgern ist es auch, weil es kein perfektes Rennen von mir war“, sagte die EM-Vierte Lobnig, die in Posen 2017 ihren bisher einzigen Weltcup-Sieg gefeiert hatte. Zwölf Hundertstel seien ja praktisch nichts, sie habe nicht so gut in den Streckenschlag gefunden wie am Vortag. „Aber okay, mit Platz zwei im letzten großen Wettkampf vor der WM bin ich trotzdem mehr als zufrieden.“