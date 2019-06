Randalierende Frau zwang britischen Jet zur Umkehr

Tobende bedrohte Passagiere mit dem Tod

Ein Passagier schilderte gegenüber der „Mirror“ die turbulenten Szenen an Bord des Urlaubsfliegers: „Die Frau fing an zu schreien und wollte die Kabinentür öffnen, da waren wir seit 45 Minuten in der Luft. Als Crew-Mitglieder versuchten, sie zu beruhigen, fing sie an, diese zu kratzen und zu schlagen.“ Ein anderer Passagier sagte gegenüber der „Sun“, dass die 25-Jährige Lieder gesungen und alle mit dem Tod bedroht habe.