Tirol: Vermisstes Mädchen ist wieder aufgetaucht

Aufatmen in der Wildschönau in Tirol! Ein Mädchen (14), das in der Nacht auf Samstag nach einer Geburtstagsfeier nahe einer Alm spurlos verschwunden war, ist am Sonntagabend wieder unversehrt daheim aufgetaucht. In Osttirol ist ein 16-jähriger Wanderer jedoch abgängig. Von ihm fehlt noch jede Spur.