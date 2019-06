Historisch! Federer holt 10. (!) Triumph in Halle

„Das ist ein Riesenmoment in meiner Karriere. Ich kann es kaum fassen, dass ich das wirklich geschafft habe, hier in Halle“, jubelte Federer. In Wimbledon hat der Ausnahmeathlet ebenso wie in Dubai acht Mal triumphiert, bei seinem Heimturnier in Basel neun Mal. Nur der spanische Sandplatz-Dominator Rafael Nadal hat in der Geschichte des Profi-Tennis, der sogenannten Open Era ab 1968, bei ein und demselben Turnier schon Erfolge im zweistelligen Bereich gefeiert.