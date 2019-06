„Mammutprojekte“: Das Schicksal in der Petrischale

„Mammutprojekt“ in Boston

6000 Kilometer entfernt, in einem Labor der Harvard University in Boston, soll ein Tier wiederbelebt werden, das seit 10.000 Jahren ausgestorben ist: das Wollhaarmammut. Dahinter steckt George Church, Superstar unter den Genforschern. Das Tier wird nicht geklont - dafür reicht das gefundene Genmaterial von Mammuts nicht aus -, stattdessen entnehmen Church und sein Team bestimmte DNA-Teile des Mammut-Genoms und fügen die in Zellen von Elefanten ein. Somit wird genau genommen ein komplett neues Tier kreiert, das gegen Kälte und Wilderei resistent sein soll. Auch könnte man die Größe der Stoßzähne reduzieren, um das Risko des Wilderns zu reduzieren. Ergebnisse, die Elefanten ähneln, könnte es aber frühestens in vier Jahren geben. Im März 2019 hatten Forscher Zellkerne eines 28.000 Jahre alten Wollhaarmammuts im Labor aktivieren können.