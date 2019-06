Steirer legt Entwurf für Legalisierung von CBD vor

Entwurf geht an Parteien und Ministerium

Er wolle mit seinem Schritt einen Anstoß für eine rasche klare Regelung geben, sagte Pöltl. Er hoffe, dass die zu wählende Regierung sich bald damit befassen werde. „Ich werde den Gesetzesentwurf auch den Parteien übermitteln“, kündigte der Grazer an. Dazu werde er ihn auch an das Gesundheitsministerium übermitteln.