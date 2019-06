Wer sitzt vor Wahlkampf auf Social-Media-Thron?

Nicht umsonst kämpfen Twitter, Facebook, Instagram und Co. rigoros gegen die Bots, die gefährlich sind, da sich mit ihnen Reichweite vortäuschen lässt, die in Wahrheit so nicht existiert. So haben unter anderem Unternehmen die Möglichkeit, sich zu profilieren. Aber auch in der Politik sind sie gefährlich, da sie möglicherweise Fake News verbreiten und so Wahlen beeinflussen, wie die jüngste US-Wahl gezeigt hat.