Irre! Hamilton rast wie vom anderen Stern zum Sieg

Das Ergebnis:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:24:31,198 Std.

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +18,056 Sek.

3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +18,985

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +34,905

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1:02,796 Min.

6. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren +1:35,462

7. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

9. Lando Norris (GBR) McLaren +1 Runde

10. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1 Runde

12. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1 Runde

13. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1 Runde

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

15. Alexander Albon (THA) Toro Rosso +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1 Runde

18. Robert Kubica (POL) Williams +2 Runden

19. George Russell (GBR) Williams +2 Runden



Ausgeschieden: Romain Grosjean (FRA/Haas)



Schnellste Runde: Sebastian Vettel (GER/Ferrari) in der 53. Runde in 1:32,740 Min.



Der Stand in der Fahrer-WM:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 187 Punkte

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 151

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 111

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 100

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 87

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 37

7. Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren 26

8. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 19

9. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 16

10. Nico Hülkenberg (GER) Renault 16

11. Kevin Magnussen (DEN) Haas 14

12. Lando Norris (GBR) McLaren 14

13. Sergio Perez (MEX) Racing Point 13

14. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 10

15. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 7

16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 6

17. Romain Grosjean (FRA) Haas 2



Der Stand in der Konstrukteurs-WM:

1. Mercedes 338 Punkte

2. Ferrari 198

3. Red Bull 137

4. McLaren 40

5. Renault 32

6. Racing Point 19

7. Alfa Romeo 19

8. Toro Rosso 17

9. Haas 16