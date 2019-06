Mick Schumacher hebt bei Crash mit Teamkollegen ab

In der 2019-er Saison wird die Formel-1-Weltmeisterschaft von dem Wettbewerb der Formel-2-Talenten begleitet. Bei 12 Rennen, so auch jetzt in Frankreich in Le Castellet, sind Mick Schumacher und Co. zu sehen. Diesmal war der Deutsche in einem spektakulären Unfall verwickelt.