„Diese Debatte schadet dem Image der Politik“

Pflegeversicherung ist „kein Wahlzuckerl“

Angesprochen auf das Thema Wahlzuckerl, die vor allem in Zeiten des Spiels der freien Kräfte teure Folgen haben können, wies Mikl-Leitner den Vorwurf zurück, dass es sich bei dem Vorhaben einer Pflegeversicherung um ein solches Zuckerl handelte. Um die stetig steigenden Pflegekosten des Bundes abzudecken und hier ein nachhaltiges System zu schaffen, will die ÖVP nun als fünfte Säule der Sozialversicherung - neben Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung - eine Pflegeversicherung einführen. In Deutschland gibt es dieses Modell bereits seit 1995. Am Montag werden die Pläne von Parteichef Sebastian Kurz präsentiert. Die ÖVP hat neben der Pflege Arbeit, von der man leben kann, und die Bewahrung der österreichischen Identität als ihre Zukunftsthemen für den Wahlkampf auserkoren.