Dealer liefert Wiener Polizei Verfolgungsjagd

In Wien-Ottakring kam es am Samstagnachmittag zu einer Verfolgungsjagd. Die Beamten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel überprüften kurz nach 17 Uhr am Lerchenfelder Gürtel die Identität zweier Männer aus dem Suchtgiftmilieu. Einer wies sich aus, der andere behauptete, keinen Ausweis dabei zu haben. Plötzlich stieß er einen Beamten nieder und sprintete davon.