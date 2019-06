Kurz: „Ich würde ihm nicht raten, zurückzukehren“

Der Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung habe ihn nicht überrascht, so Kurz: „Das war etwas, was ich schon Tage vorher kommen gesehen habe.“ Überrascht habe ihn jedoch, dass die SPÖ dazu übergegangen ist, die ganze Regierung abzuwählen. Denn darunter seien auch parteilose Experten gewesen, die dem Land dienen wollten. Als Motiv dahinter ortete er „Rachegelüste und parteipolitische Motive“. Dass er als erster durch ein Misstrauensvotum abgewählter Bundeskanzler in die Geschichtsbücher eingehen werde, kränke ihn nicht: „Die Geschichtsbücher sind noch nicht geschrieben“, so Kurz.