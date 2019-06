„Go! Bumm! Nice!“ So übt Thiem für „Rasen-Liebe“

Am Montag in einer Woche startet in Wimbledon das größte Tennis-Spektakel, bereits morgen hebt Dominic mit seinem Team nach London ab. „Ich hab heuer kein Turnier auf Rasen als Vorbereitung auf Wimbledon absolviert, aber genug Zeit, um mich optimal in London einzustellen. Darum lege ich nächste Woche eine Exhibition in Hurlingham ein“, erklärt der 25-Jährige, der aus dem Vorjahr keine Punkte an der Church Road zu verteidigen hat.