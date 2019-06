Deutschland und Norwegen im WM-Viertelfinale

In Nizza brachte Isabell Herlovsen die Norwegerinnen in der 31. Minute in Führung. Doch Elise Kellond-Knight (83.) schoss die „Matildas“ mit einer direkt verwandelten Ecke in die Verlängerung. Dort sah die Australierin Alanna Kennedy (104./Notbremse) die Rote Karte, sodass die Mannschaft von Ante Milicic in Unterzahl durchhalten musste.