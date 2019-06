Tiroler stürzte bei Waldarbeiten in den Tod

Am Samstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr stürzte ein 68-jähriger Einheimischer bei landwirtschaftlichen Arbeiten in einem sehr steilen Waldstück in Gries im Sellrain ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann wurde gegen 19 Uhr von Angehörigen gefunden, welche die Rettungskräfte verständigten.