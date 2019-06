Von vielen Comics rund um den Beschützer Gotham‘s redet man nur in Ehrfurcht. Alan Moore und Brian Bolland‘s „Killing Joke“, Frank Miller‘s „Year One“. Diese Titel prägen. Brian Azzarello schreibt nun schon seit Ende der 90er Comics, darunter so sagenhafte Werke wie „Batman: Joker“ und „Hellblazer“. Bei der von Engländern dominierten „Vertigo“-Serie war er übrigens der erste Amerikaner, der sich an dem Graubereich eines Magiers - John Constantine - versuchen durfte. Es ist wohl kein Zufall, dass der Mann im Trenchcoat auch im vorliegenden Band ein Stelldichein hat. Ihm zur Seite steht Lee Bermejo als Zeichner und auch dieser Name ist ein Garant für die Aufmerksamkeit der Fans. So sind unter seinem großartigen, realistischen Zeichenstil Charakter wie Lex Luthor, der Cast der „Suiciders“ und „We are Robin“ zum Leben erwacht.



“Batman: Damned„ sorgte bereits im Vorfeld für große Aufmerksamkeit, da innerhalb der ersten Auflage der Comics Bruce Wayne nackt und in voller narbenzerfurchter Haut durch die Bat-Höhle schlendert. Offensichtlich ist es noch immer okay, übermässige Gewalt in Comics zu haben, aber Gott bewahre man zeigt primäre- und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Das die Comics aus der „Black Label“- Reihe am Besten ohne Altersfreigabe arbeiten können zeigen auch die nächsten geplanten Titel. Unter Frank Miller und John Romita Jr. entsteht ein „Superman: Jahr Eins“-Comic der anderen Art, während sich Kelly Sue DeConnick und Greg Rucka an „Wonder Woman: Diana‘s Daughter“ versuchen. Der bereits erschienene erste Teil der Reihe „Batman: Der weiße Ritter“ von Sean Murphy zeigt das wir weiterhin Großes unter dem Etikette erwarten können.