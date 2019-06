Frauke Berger hat sich während ihres Designstudiums in Münster vermehrt mit dem Medium Comic auseinander gesetzt. Neben mehreren Kurzgeschichten und der Arbeit als Illustratorin erschienen nun beim Splitter Verlag die beiden Bände der abgeschlossenen Geschichte „Grün“ - ihr Comicdebüt. Die schwer einzuordnende Öko-Parabel über einen zerstörten, brach darliegenden Planeten hat sogar in Wissenschaftsmagazinen für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit dem fabelhaften Werk „Die Schöne und die Biester“ steht für das Frühjahr 2020 bereits der nächste Titel der Illustratorin in den Startlöchern.



„Die Erde bebt, die Erde lebt, und bis zum nächsten Morgen ...“

Grundsätzlich begann „Grün“ als eine Reihe grob zusammenhängender Kurzgeschichten. Die Destillation eines riesigen Schaffenprozesses aus Sketches, Konzeptzeichnungen und Designs der vielfältigen Charakter wurden im schicken Hardcover-Format heraus gebracht. Die Einflüsse aus Science Fiction und Moebius, was manchmal aber nicht immer dasselbe ist, kommt nicht von irgendwoher. Es ist natürlich kein Zufall, so gibt Frauke Berger als großen Inspiration die beiden Manga „Neon Genesis Evangelion“ und „Ghost in the Shell“ an.