Vergne baut mit Bern-Sieg Führung in Formel E aus

Der aus der Pole gestartete Franzose Jean Eric Vergne hat am Samstag in Bern nach China und Monaco seinen dritten Sieg in der laufenden Formel-E-Meisterschaft gefeiert. Damit baute der Titelverteidiger und frühere Red-Bull-F1-Fahrer vor dem Saisonfinale der Elektro-Serie seine Gesamtführung aus. Vergne siegte vor Mitch Evans (NZL) und dem Schweizer Sebastien Buemi, Maxi Günther wurde Sechster.