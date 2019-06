So verlief die heurige Fuga 300

Denn der Regen war bei Villach derart stark, dass es selbst den sportlichsten Burgenländer aus dem Bikesattel hob. Die Fahrräder mit einem Gesamtwert von rund einer Million Euro wurden in die Busse verladen, und es ging so nach Slowenien und von dort mit eigener Beinkraft an die Adria. Die 300-Kilometer-Marke wurde diesmal nicht geschafft, dennoch machte das Bad in der Adria Spaß.