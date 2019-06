TT: Auftaktsiege für Solja und Gardos im Einzel

Solja gewann in Runde zwei gegen die Britin Carey Charlotte mit 4:0 (7,8,5,6), sie bekommt es am Sonntag mit der Luxemburgerin Ni Xia Lian zu tun. Gardos besiegte den Spanier Jesus Cantero 4:2 (10,-8,7,5,-10,10), sein Sonntag-Gegner ist der Schwede Kristian Karlsson. In der Runde der letzten 32 steigen auch Sofia Polcanova und Daniel Habesohn in den Bewerb ein.