Bei Frauenlauf warten Medaillen und Rosen

1999 waren beim ersten Frauenlauf in Linz 120 Aktive am Start gewesen, heuer in Wien 33.000. Auch anderswo boomen Läufe, bei denen Männer zwar mit dabei sind – aber das meist „nur“ als Babysitter samt Kinderwagen oder als Anfeuerer samt Motivationsplakat am Streckenrand stehen. Doch warum ist das Laufen ohne männliche Beteiligung in? Wieso ist das weibliche Laufvolk einmal gern unter sich, während eine Lindsey Vonn (vergeblich) darum gekämpft hatte, sich im Ski-Weltcup mit Männern messen zu dürfen?