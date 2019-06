14-Jährige nach Party spurlos verschwunden

Seit Samstag Früh suchen Alpinpolizei, Bergrettung und Hundführer nach der 14-Jährigen, die im Sommer mit ihrer Familie auf der „Talsalm“ in Auffach lebt. Am Vorabend feierte die Abgängige mit einer Freundin auf der Schönangerlalm, ehe sie von der Bekannten mit dem Moped fast bis nach Hause gebracht wurde. Nur das letzte Stück am Forstweg hätte die 14-Jährige zu Fuß gehen müssen. Auf der Alm kam das Mädchen aber nie an. Die Mutter schlug am Samstag gegen 6.30 Uhr schließlich Alarm.