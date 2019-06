Zehntausende Urlauber strömen nach Istanbul zurück

Die Wahlbeteiligung in der Türkei ist immer hoch, aber die Wiederholung der Kommunalwahl am Sonntag in Istanbul fällt in die Sommerferien und viele Istanbuler fahren dann zu Verwandten aufs Land oder an die Strände. Wählen dürfen sie nur in der Stadt selbst. Wahlberechtigt sind rund 10,5 Millionen Menschen. Bei der regulären Wahl am 31. März hatten rund 8,8 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben, was auf eine Wahlbeteiligung von 84 Prozent hinausläuft. Diesmal rechnen Meinungsforscher mit einer Rekordbeteiligung.