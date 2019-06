Eklat! Pikierte Vatikan-Frauen pfeifen auf Fußball

Wie etwa der ORF-Radiosender FM4 auf Twitter schrieb, dürften Mariahilf-Spielerinnen während der Hymne „Pro Choice“-Botschaften unter ihren Shirts enthüllt haben. Weiters war ein Banner mit der Aufschrift „Football rules - not gender roles“ („Es geht um Fußball, nicht um Geschlechterrollen“) am Platz angebracht. Als Unterstützung für die LGBT-Bewegung war zudem Regenbogen-Symbolik zu sehen, unter anderem in Form von Regenbogenfahnen als Eckfahnen.