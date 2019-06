„Steirern soll teurer Wahlkampf erspart bleiben“

In der heißen Diskussion um Parteispenden rücken auch die Kosten für Wahlwerbung in den Fokus. In der Steiermark fordern die Oppositionsparteien eine Beschränkung auf zwei Millionen Euro. Nach der ersten Abfuhr durch die Regierungsparteien im Landtag nimmt die FPÖ jetzt einen neuen Anlauf.