Ex-Bayern-Star im Australien-Urlaub verhaftet!

Riesenwirbel um den Ex-Bayern-Star Dietmar Hamann: Der 45-Jährige ist während seines Urlaubs in Australien nach einer mutmaßlichen Attacke auf seine Freundin verhaftet worden! Laut „Daily Mail“ soll es in der Nacht auf Freitag in einem Haus im Osten von Sydney zu einem Streit zwischen Hamann und der Frau gekommen sein, er soll sie dabei „geschubst“ haben.