In der Sauna mit Helden der Hamburger Schule

Generell fährt das Quartett in Graz ein sehr geradliniges Set mit so gut wie allen ihrer Indie-Hits auf: Von „Aber hier leben, nein danke“ bis zu „Let there be Rock“. In dieser Dichte wird freilich hörbar, wie viele legendäre Nummern sich melodiös ziemlich ähnlich sind. Doch es wird auch deutlich, wie essenziell für einen Hit ein guter Text ist. Und wenn man mit Dirk von Lowtzow einen der Poeten unter den deutschsprachigen Sängern am Mikrofon stehen hat (erst vor kurzem hat er seinen ersten Roman vorgelegt), dann wird die Musik - unaufgeregt-druckvoller und kunstvoll-affektierter Rock - fast schon zur schönsten Nebensache der Welt.